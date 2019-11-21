Дональд Трамп призвал Тима Кука вовлечь компанию Apple в разработку сети 5G в США

Президент США Дональд Трамп призвал главу Apple Тима Кука рассмотреть вопрос об участии компании в работе над технологией связи 5G на территории США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп написал в своей странице в Twitter.

"Вчера во время моей поездки в Остин, штат Техас, на запуск (производства) нового Mac Pro и для обсуждения строительства нового кампуса (компании Apple) стоимостью в один миллиард долларов, также в Техасе, я попросил Тима Кука рассмотреть вопрос о том, сможет ли он привлечь Apple в создание 5G в США. У них есть все – деньги, технологии, видение и Кук!", - написал президент США.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи. Сетипозволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свышегигабит в секунду, что враз быстрее, чем в сетях. Технологиюотличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.Помимо "интернета вещей", сетипланируется задействовать в таких направлениях, как "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.