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Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей Японская Toyota к марту следующего года выпустит собственную операционную систему Arene.
ИКТ
27 мая 2025 г. 16:41

Японская Toyota к марту следующего года выпустит собственную операционную систему Arene.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Financial Times.

Первыми этой системой будут оснащены внедорожники RAV4 нового поколения. С помощью удаленных обновлений она позволит водителям легче маневрировать, в том числе при парковке и удержании автомобиля в пределах полосы движения.

Кроме того, в ней будут мультимедийные и развлекательные функции.

Arene разрабатывается дочерней Woven by Toyota, образованной семь лет назад для повышения конкурентоспособности в области разработки программного обеспечения.

"Весь мир, включая Woven, следит за тем, что происходит в Китае, - цитирует FT слова главного технологического директора Woven Джона Абсмейера. - Нам нужно понять, как сохранить конкурентное преимущество на этом рынке, и Arene определенно в этом поможет".

В прошлом году Toyota стала третьей с конца в индексе цифровых автопроизводителей Gartner, отслеживающем потенциал компаний к монетизации программных сервисов. Китайские Nio и Xpeng, а также американская Tesla расположились гораздо выше.

RAV4 – одна из самых популярных моделей Toyota. В 2024 году она обеспечила компании 10% глобальных продаж. FT называет внедрение Arene в этот автомобиль признаком уверенности Toyota в своей технологии, поскольку любая проблема может повысить риск масштабной отзывной кампании.

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