Товары электронной коммерции будут доставляться в зарубежные страны через Азербайджан

"Азерпочт" станет региональным транзитным хабом для международной онлайн-коммерции.

Как сообщает Report, с этой целью подписано соглашение о сотрудничестве между ООО "Азерпочт" и авиакомпанией Silk Way, и работы в данном направлении начались с июля 2016 года.

Проект предусматривает доставку товаров электронной коммерции из Китая в Азербайджан через авиакомпанию Silk Way, и дальнейшее распределение в страны СНГ и другие страны.

В рамках договора с гонконгской компанией в первом квартале 2019 года в транзитном центре было обработано 4 тыс. 892 кг или же 18 тыс. 891 единиц почтовых отправлений и распределено в 17 стран мира.

В то же время, по договору между службой EMS "Азерпочт" и почтовой службой Эстонии почтовые отправления из США и Германии отправляются в Российскую Федерацию.