​ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

Основными покупателями сырой нефти, экспортируемой Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в январе-мае 2020 года, стали страны Европы и Азии.

По данным Report, в списке стран с наибольшим объемом импорта азербайджанской сырой нефти вновь лидирует Италия.

За отчетный период в эту страну было отправлено 2 млн 337 тыс. 600 тонн азербайджанской нефти. Доля Италии в экспорте азербайджанской нефти составила 26,2%.

Вторым крупнейшим покупателем азербайджанской нефти стал Китай. Так, за пять месяцев года Китай купил у SOCAR 1 млн 253 тыс. 300 тонн азербайджанской нефти. На Китай приходится 14% общего экспорта нефти из Азербайджана.

Индия и Вьетнам также являются крупными покупателями азербайджанской нефти, экспортируемой SOCAR. За пять месяцев года Индия закупила 640 тыс. 900 тонн (7,2%), а Вьетнам - 518 тыс. 800 тонн (5,8%) азербайджанской нефти.

В рейтинг стран-импортеров вошли также Греция с объемом 450 тыс. 100 тонн (5%), Украина - 432 тыс. 200 тонн (4,8%), Хорватия - 428 тыс. 900 тонн (4,8%), Израиль - 385 тыс. 500 тонн (4,3%), Таиланд - 335 тыс. 200 тонн (3,8%), Чехия - 301 тыс. тонн (3,4%).