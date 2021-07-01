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TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео

TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео Социальная сеть Tik Tok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут с 60 секунд для пользователей во всем мире. Как передает Report, об этом сообщает сервис.
ИКТ
1 июля 2021 г. 20:19
TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео

Социальная сеть Tik Tok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут с 60 секунд для пользователей во всем мире.

Как передает Report, об этом сообщает сервис.

"В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут", - говорится в сообщении.

Сервис отмечает, что ранее функция загрузки видеороликов длительностью до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил "экспериментировать с расширенным форматом". Теперь эта опция станет доступна для всех.

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