TikTok удалил в сегменте Азербайджана более 2 млн видеороликов в 2023 году

TikTok удалил в азербайджанском сегменте соцсети 2 071 243 видеоролика за 2023 год.

TikTok удалил в азербайджанском сегменте соцсети 2 071 243 видеоролика в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщила служба коммуникаций компании по Восточной Европе и Центральной Азии.

Видеоролики удалены по причине нарушения правил сообщества.

В частности, 903 041 видеоролик был удален только в четвертом квартале прошлого года. Это самое большое количество удаленных видеороликов за все кварталы. 98% их них были удалены проактивно платформой, 95,8% же удалены в течение первых 24 часов с момента публикации.

В целом в соцсети TikTok в четвертом квартале были удалены 176 461 963 видеоролика, что стало рекордным показателем за весь период существования платформы. 96,7% удаленных видео были удалены проактивно, 89,9% - в течение 24 часов после публикации.

Кроме того, по причине нарушений правил сообщества были приостановлены 8 012 732 прямые трансляции.