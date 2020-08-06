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TikTok создаст в Ирландии свой первый дата-центр на территории Европы

TikTok создаст в Ирландии свой первый дата-центр на территории Европы Китайская социальная сеть TikTok планирует создать центр обработки информации в Ирландии.
ИКТ
6 августа 2020 г. 08:27
TikTok создаст в Ирландии свой первый дата-центр на территории Европы

Китайская социальная сеть TikTok планирует создать центр обработки информации в Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, дата-центр станет для соцсети первым на территории Европы.

"Сегодня мы объявляем о намерении создать новый центр обработки данных в Ирландии, который станет нашим первым дата-центром в Европе. Эта инвестиция в (экономику) Ирландии на сумму около 420 млн евро создаст сотни рабочих мест и сыграет ключевую роль в дальнейшем усилении защиты пользовательских данных TikTok", - говорится в заявлении.

В компании ожидают, что центр начнет функционировать к началу 2022 года. Отмечается, что после запуска он будет обрабатывать данные всех пользователей из европейских стран.

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