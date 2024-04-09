TikTok создаст социальную сеть для обмена фотографиями

TikTok разрабатывает новое приложение - аналог Instagram, которое позволит пользователям делиться фотографиями.
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"В рамках нашей постоянной приверженности инновациям мы изучаем возможность нашего сообщества создавать фотографии и тексты и делиться ими в специально отведенном для этих форматов пространстве", - заявил представитель TikTok порталу.
Отмечается, что пользователи TikTok уже начали получать уведомления о новом приложении, которое, скорее всего, будет называться TikTok Notes, хотя оно еще недоступно в цифровых магазинах.