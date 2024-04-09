TikTok создаст социальную сеть для обмена фотографиями

TikTok разрабатывает новое приложение - аналог Instagram, которое позволит пользователям делиться фотографиями.

TikTok разрабатывает новое приложение - аналог Instagram, которое позволит пользователям делиться фотографиями.

Как передает Report , об этом сообщил портал TechCrunch.

"В рамках нашей постоянной приверженности инновациям мы изучаем возможность нашего сообщества создавать фотографии и тексты и делиться ими в специально отведенном для этих форматов пространстве", - заявил представитель TikTok порталу.

Отмечается, что пользователи TikTok уже начали получать уведомления о новом приложении, которое, скорее всего, будет называться TikTok Notes, хотя оно еще недоступно в цифровых магазинах.