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TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии

TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии Представители платформы TikTok заявили, что сотрудничают с Еврокомиссией после заявлений о том, что власти Румынии расследуют якобы попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов.
ИКТ
5 декабря 2024 г. 20:38
TikTok сотрудничает с ЕК после заявлений о вмешательстве в выборы Румынии

Представители платформы TikTok заявили, что сотрудничают с Еврокомиссией после заявлений о том, что власти Румынии расследуют якобы попытки внешнего влияния на избирательный процесс во время президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse.

"Мы уже сотрудничаем с Европейской комиссией и будем продолжать это делать. Мы хотим установить факты в свете появления спекуляций и неточных сообщений", - заявил представитель платформы.

Ранее сообщалось, что ЕК на официальном уровне начала кампанию по давлению на TikTok в контексте провала проевропейских сил в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября и в преддверии второго тура голосования, который пройдет 8 декабря.

Напомним, что по итогам первого тура победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Он проводил кампанию в TikTok.

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