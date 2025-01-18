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TikTok прекратит работу в США при отсутствии "четких гарантий" властей

TikTok прекратит работу в США при отсутствии "четких гарантий" властей Оператор сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok заявил, что прекратит работать в США 19 января, если не получит от уходящей администрации президента Джо Байдена четких гарантий того, что вступающий в силу запрет не приведет к штрафам для техно
ИКТ
18 января 2025 г. 07:26
TikTok прекратит работу в США при отсутствии четких гарантий властей

Оператор сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok заявил, что прекратит работать в США 19 января, если не получит от уходящей администрации президента Джо Байдена четких гарантий того, что вступающий в силу запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице платформы в соцсети Х.

"Опубликованные сегодня (17 января - ред.) заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг, чья работа необходима для того, чтобы TikTok оставался доступен для более чем 170 млн американцев. Если администрация Байдена не выступит немедленно с четким заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение закона, TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января", - отмечается в заявлении.

Американское законодательство теоретически позволяет сохранить доступ к TikTok в США пользователям, которые скачали и установили приложение до 19 января. Однако магазины приложений и хостинг-провайдеры могут "оказаться на крючке", если продолжат предоставлять услуги TikTok, отмечает телекомпания ABC. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за одного пользователя.

Ранее Верховный суд США одобрил закон, требующий от TikTok либо продажи китайской материнской компанией ByteDance, либо полного запрета приложения в стране.

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Версия на азербайджанском языке “TikTok” Ağ evə çağırış edib: Aydınlıq gətirilməsə, ölkədəki fəaliyyətimizi dayandıracağıq

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