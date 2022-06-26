TikTok назвали угрозой для YouTube и Facebook

По итогу 2022 года доход от рекламы TokTok может достигнуть $12 млрд, что ставит под угрозу господство Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и YouTube на рынках соцсетей и видеохостингов.

По итогу 2022 года доход от рекламы TokTok может достигнуть 12 млрд долларов США, что ставит под угрозу господство Facebook и YouTube на рынках соцсетей и видеохостингов.

Как передает Report, сообщение об этом появилось на сайте агентства Bloomberg .

Отмечается, что за год выручка TikTok от рекламы может увеличиться троекратно: с 4 млрд в 2021 году до 12 млрд долларов США в 2022. Последняя сумма больше, чем прогнозируемый доход от рекламы в соцсетях Twitter и Snapchat вместе взятых. К тому же 12 млрд – это всего на 5 млрд меньше, чем прогнозируемый рекламный доход YouTube. Ожидается, что TikTok и YouTube сравняются по этому показателю уже в 2024 году.

Кроме того, TikTok продолжает с огромным отрывом лидировать в рейтинге соцсетей по количеству часов, которое пользователи тратят на интернет-сервисы каждый месяц. В то время как на Instagram американцы каждый месяц тратят в среднем по 8 часов, а на Facebook – по 16, на TikTok у них уходит почти по 30 часов.

По данным Bloomberg, оба этих факта иллюстрируют угрозу, которую TikTok представляет для Google и Facebook.