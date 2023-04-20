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TikTok будет удалять ложные видео о климате

TikTok будет удалять ложные видео о климате Мобильное приложение TikTok планируют удалять видео, отрицающие существование изменения климата.
ИКТ
20 апреля 2023 г. 01:26
TikTok будет удалять ложные видео о климате

Мобильное приложение TikTok планируют удалять видео, отрицающие существование изменения климата.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, представители приложения планируют обновить политику по дезинформации. Таким образом, все ролики, содержащие дезинформацию о климатическом кризисе, будут удалены.

Кроме этого, компания планирует ввести новые функции поиска, чтобы направлять любого, кто ищет климатический контент, в "авторитетную информацию", полученную от ООН.

В TikTok считают, что такие изменения помогут "расширить возможности обсуждения климата" и "уменьшить вредную дезинформацию".

Заметим, что новые изменения компания вводит в канун Дня Земли для того, чтобы отметить важность посвящения времени, ресурсов и энергии решению климатического кризиса.

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Версия на азербайджанском языке “TikTok” iqlim dəyişikliyi ilə bağlı yayılan dezinformasiyalarla mübarizə aparacaq

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