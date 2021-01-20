The Times: число подписчиков Netflix превысило 200 млн

Число платных подписчиков американского сервиса потокового видео Netflix впервые превысило отметку 200 млн

Число платных подписчиков американского сервиса потокового видео Netflix впервые превысило отметку 200 млн, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Газета The Times со ссылкой на данные компании сообщила, что число людей, оформивших платную подписку на Netflix, в четвертом квартале прошлого года выросло на 8,5 млн, а за весь год число новых клиентов сервиса увеличилось на 37 млн. Общая выручка компании за 2020 год по сравнению с 2019 годом выросла с $20,15 млрд до почти $25 млрд, а ее чистая прибыль увеличилась с $1,87 млрд до $2,76 млрд. По данным The Times, эти цифры обрадовали инвесторов, стоимость акций Netflix выросла на 12,2%, до $561,76 за бумагу.

Всего же за последние три года количество платных подписчиков сервиса увеличилось почти в два раза - с 111 млн до 204 млн. Средний доход, который получает компания с каждой проданной подписки, вырос с $9,88 до $11,02.

Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Компания предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах.