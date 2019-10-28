Казахстан огласил сроки внедрения технологии 5G

В Казахстане до конца 2021 года запланировано внедрение технологии 5G в Нур-Султане, в Университете Назарбаева и в Экспо, а в 2022 году - в аэропорту и на вокзале, торговых центрах и площадках.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.





"Далее с 2023 года будет проводиться работа по внедрению во всех областных центрах страны», – сказал он.

Министерством в настоящее время утверждена дорожная карта, проводится работа по определению стандарта новой технологии мобильной связи 5G, заметил министр.

Необходимо отметить, что тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. «По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии Интернета вещей, телемедицине, цифровизации промышленности, «умных» городов. В связи с большим объемом привлекаемых инвестиций для внедрения технологии 5G на первом этапе внедрение этой технологии планируется в городах республиканского значения», – резюмировал он.