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Tesla впервые зафиксировала прибыль по итогам целого года

Tesla впервые зафиксировала прибыль по итогам целого года Компания Tesla, которая выпускает электромобили, впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года.
ИКТ
28 января 2021 г. 08:03
Tesla впервые зафиксировала прибыль по итогам целого года

Компания Tesla, которая выпускает электромобили, впервые с момента ее основания получила прибыль по итогам целого года.

Как передает Report, об этом свидетельствует опубликованная ее корпоративная отчетность.

В 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 млн долларов США. В 2019 году компания понесла убытки в размере 862 млн долларов США, а в 2018 году они достигли почти 1 млрд.

Выручка Tesla по итогам 2020 года превысила 31,5 млрд долларов США. В 2019 году этот показатель составил около 24,5 млрд долларов США. Одной из причин финансового успеха компании стал рост объемов продаж электромобилей в Китае и европейских странах.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем. Маск в настоящее время занимает первое место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Его состояние достигает примерно 210 млрд долларов США.

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