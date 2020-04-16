Tesla открывает в Китае свой первый в мире интернет-магазин на платформе Tmall

Автопроизводитель Tesla открывает свой первый в мире интернет-магазин на электронной торговой платформе Tmall, принадлежащей Alibaba.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал".

Фирменный магазин компании будет предоставлять клиентам услуги по послепродажному обслуживанию автомобилей, а также торговать запчастями и дополнительными комплектующими для производимых в стране моделей. На платформе будет доступна опция предварительной записи для прохождения тест-драйва на электромобилях Model S, Model X и Model 3.

Единственный за пределами США завод по сборке электромобилей Tesla находится в Китае. Соглашение о строительстве расположенного в районе Линьган недалеко от Шанхая предприятия было подписано в июле 2018 года.

Строительство завода находится на завершающей стадии, первые сборочные линии уже запущены. Tesla планирует постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тысяч автомобилей. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов США).

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.