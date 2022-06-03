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Tesla может представить прототип человекоподобного робота к 30 сентября

Tesla может представить прототип человекоподобного робота к 30 сентября Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что его компания может представить прототип человекоподобного робота Optimus к 30 сентября.
ИКТ
3 июня 2022 г. 11:00
Tesla может представить прототип человекоподобного робота к 30 сентября

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что его компания может представить прототип человекоподобного робота Optimus к 30 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Маск написал в Twitter.

"День искусственного интеллекта в Tesla переносится на 30 сентября, так как к этому времени у нас может появиться рабочий прототип Optimus", - заявил он.

Идею создания робота Маск представил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 килограммов и сможет помогать человеку с выполнением повседневных задач. Как заявлял предприниматель, умный механизм будет делать все, что "не захотят" делать люди, например ходить в магазин за продуктами.

По данным агентства Bloomberg, робот будет оснащен теми же системами искусственного интеллекта, что и электромобили Tesla.

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