​Тендер Азербайджанского ипотечного фонда не состоялся

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) объявил несостоявшимся тендер на осуществление переводческих работ и годовое техническое обслуживание на официальном веб-сайте структуры.

Об этом сообщили Report в тендерной комиссии АИФ.

По информации, тендер объявлен несостоявшимся в соответствии с пунктом 11.1 закона "О государственных закупках".

Напомним, что в соответствии с пунктом 11.1 закона, в случае, если число претендентов, представивших тендерное предложение для участия в тендере, меньше трех, закупочная организация отказывается от продолжения тендера и публикует информацию об этом в течение 5 банковских дней.