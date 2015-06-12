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    ​Тендер Азербайджанского ипотечного фонда не состоялся

    Предложение для участия в тендере представили менее трех претендентов

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) объявил несостоявшимся тендер на осуществление переводческих работ и годовое техническое обслуживание на официальном веб-сайте структуры. 

    Об этом сообщили Report в тендерной комиссии АИФ.

    По информации, тендер объявлен несостоявшимся в соответствии с пунктом 11.1 закона "О государственных закупках".

    Напомним, что в соответствии с пунктом 11.1 закона, в случае, если число претендентов, представивших тендерное предложение для участия в тендере, меньше трех, закупочная организация отказывается от продолжения тендера и публикует информацию об этом в течение 5 банковских дней.

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