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Tencent построит в Китае крупнейший в мире центр обработки больших данных

Tencent построит в Китае крупнейший в мире центр обработки больших данных Телекоммуникационный холдинг Tencent завершил строительство в Китае части центра больших данных, который должен стать самым крупным в мире.
ИКТ
10 мая 2023 г. 14:42
Tencent построит в Китае крупнейший в мире центр обработки больших данных

Телекоммуникационный холдинг Tencent завершил строительство в Китае части центра больших данных, который должен стать самым крупным в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду информационный ресурс "Ицай глобал".

Объект, получивший название Центр передовых вычислений искусственного интеллекта, будет расположен в шанхайском районе Сунцзян. Данный проект реализуется Tencent совместно с администрацией района. К настоящему времени, по словам заместителя руководителя оператора проекта Ван Чжисиня, построено четыре здания, в которых размещено 10 тыс. серверов.

После завершения всех работ на объекте должно быть установлено 800 тыс. серверов. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию пока не уточняются.

Центр будет заниматься, в частности, обработкой данных в сфере облачных вычислений, предоставлением услуг по обмену мгновенными сообщениями, а также операциями, связанными с медицинским страхованием.

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