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Телескоп James Webb скорректировал курс

Телескоп James Webb скорректировал курс Специалисты осуществили первый из трех плановых маневров по коррекции траектории телескопа James Webb, который в субботу был выведен на орбиту.
ИКТ
26 декабря 2021 г. 08:59
Телескоп James Webb скорректировал курс

Специалисты осуществили первый из трех плановых маневров по коррекции траектории телескопа James Webb, который в субботу был выведен на орбиту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В 19:50 по времени Восточного побережья США (04:50, бакинское время) началась первая операция по промежуточной коррекции. Она продолжалась 65 минут и сейчас завершена", - отметили в космическом ведомстве США. В нем уточнили, что данное включение двигателей "является одним из двух этапов, для проведения которых время играет решающую роль, первым было раскрытие панелей солнечных батарей, которое произошло вскоре после запуска".

В NASA констатировали, что маневр помог "выверить траекторию Webb в направлении второй точки Лагранжа в 1 млн миль (около 1,5 млн км) от Земли". Ожидается, что путь к указанной точке займет около четырех недель.

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