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Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту

Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее.
ИКТ
25 января 2022 г. 05:38
Телескоп Джеймс Уэбб вышел на рабочую орбиту

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее.

Как передает Report, об этом сообщает сайт космического агентства США NASA.

"Двадцать четвертого января 2022 года в 14.00 (23.00 - бакинское время) телескоп "Джеймс Уэбб" включил свои двигатели на 297 секунд, чтобы совершить финальную коррекцию курса и выйти к финальной орбите вокруг второй точки Лагранжа, находящейся примерно в миллионе миль от Земли", - говорится в заявлении.

В общей сложности полет от Земли до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля занял у обсерватории почти месяц. За этот период она успела завершить раскрытие основных элементов, в том числе оптическую систему и "тепловой щит".

Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями, и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов США.

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