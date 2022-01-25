Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее.

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее.

Как передает Report, об этом сообщает сайт космического агентства США NASA.

"Двадцать четвертого января 2022 года в 14.00 (23.00 - бакинское время) телескоп "Джеймс Уэбб" включил свои двигатели на 297 секунд, чтобы совершить финальную коррекцию курса и выйти к финальной орбите вокруг второй точки Лагранжа, находящейся примерно в миллионе миль от Земли", - говорится в заявлении.

В общей сложности полет от Земли до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля занял у обсерватории почти месяц. За этот период она успела завершить раскрытие основных элементов, в том числе оптическую систему и "тепловой щит".

Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями, и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов США.