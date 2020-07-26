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Telegram запустил видеозвонки в тестовом режиме

Telegram запустил видеозвонки в тестовом режиме Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS.
ИКТ
26 июля 2020 г. 15:40
Telegram запустил видеозвонки в тестовом режиме

Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание "Код Дурова".

Для того, чтобы использовать новую функцию, приложение нужно обновить через App Store. После этого нужно десять раз нажать на значок настроек, чтобы открыть Debug-меню, а затем активировать функцию Experimental Feature. Также стоит убедиться, что у собеседника включена подобная возможность.

Благодаря обновлению мессенджера пользователи теперь могут использовать видеоаватар в профиле. Кроме того, одну из предыдущих аватарок можно поставить на первое место при помощи кнопки "Сделать основной". Также пользователи могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до 2 Гб.

Владельцы больших групп получили доступ к подробной статистике, а настройки в разделе "Конфиденциальность" дают возможность автоматически архивировать чаты с пользователями не из списка контактов и отключать их уведомления.

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