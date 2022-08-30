Telegram удалил неактивные адреса каналов пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что удалил все общедоступные адреса каналов, которые не использовались в течение года. Всего таких адресов около 70% от всех никнеймов Telegram, они принадлежат киберсквоттерам из Ирана.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что удалил все общедоступные адреса каналов, которые не использовались в течение года. Всего таких адресов около 70% от всех никнеймов Telegram, они принадлежат киберсквоттерам из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал Дуров в своем Telegram-канале.

"В середине августа мы удалили все общедоступные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года", - отметил Дуров

Неактивные каналы в мессенджере основатель Telegram назвал "кладбищем мертвых имен", которые мешают пользователям сети использовать поиск. В то же время пользователи, которые хотели получить эти зарезервированные адреса каналов, часто не получали ответа или оказывались обманутыми, добавил Дуров.

Основатель мессенджера планирует постепенно вернуть 99% отозванных адресов в публичное пользование на этот раз с "алгоритмическими и геолокационными ограничениями", чтобы их использовать. Наиболее редкие короткие адреса будут разыграны на аукционе. Дуров объяснил, что те, кто купит эти ссылки, "будут мотивированы использовать их по назначению и приносить пользу пользователям оригинальным контентом, размещенным на узнаваемых адресах".