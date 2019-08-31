Telegram разрешит скрыть свой номер телефона от всех

Telegram через несколько дней планирует выпустить обновление, которое позволит скрыть свой номер телефона от всех, в том числе от тех, кто внес его в свой список контактов. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, данное решение принято в связи с опасениями протестующих в Гонконге, которые боятся слежки со стороны местных властей и органов КНР, получающих данные пользователей из больших групповых чатов в мессенджере.

В настоящий момент в настройках Telegram имеется возможность скрыть номер, однако, если кто-нибудь сохранит его у себя в контактах, телефон будет виден и в самом мессенджере, независимо от настроек приватности.