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Telegram разрешит скрыть свой номер телефона от всех

Telegram разрешит скрыть свой номер телефона от всех

Telegram через несколько дней планирует выпустить обновление, которое позволит скрыть свой номер телефона от всех, в том числе от тех, кто внес его в свой список контактов. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, данное решение принято в связи с опасениями протестующих в Гонконге, которые боятся слежки со стороны местных властей и органов КНР, получающих данные пользователей из больших групповых чатов в мессенджере.

В настоящий момент в настройках Telegram имеется возможность скрыть номер, однако, если кто-нибудь сохранит его у себя в контактах, телефон будет виден и в самом мессенджере, независимо от настроек приватности.

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