Telegram разрешил обладателям подписки Premium блокировать голосовые сообщения

Мессенджер Telegram представил платформу для создания анимированных эмодзи для пользователей с подпиской Premium, кроме того, у них появилась возможность блокировки голосовых сообщений.

Мессенджер Telegram представил платформу для создания анимированных эмодзи для пользователей с подпиской Premium, кроме того, у них появилась возможность блокировки голосовых сообщений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила компания.

По подписке Premium пользователи теперь могут запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений и создавать авторские анимированные эмодзи. "Новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции - даже в середине фразы. Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно", - говорится в сообщении компании.

Пользователям также теперь доступны новые интерактивные эмодзи, а обладатели Telegram Premium смогут использовать их в виде реакций. Также мессенджер добавил возможность подарить предоплаченную подписку Premium на три, шесть или 12 месяцев со скидкой.

Кроме этого, компания обновила дизайн панели стикеров в Telegram для iOS.