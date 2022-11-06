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Telegram позволил создавать в группах от 200 человек отдельные чаты

Telegram позволил создавать в группах от 200 человек отдельные чаты Telegram подготовил обновления, среди которых возможность создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам.
ИКТ
6 ноября 2022 г. 01:46
Telegram позволил создавать в группах от 200 человек отдельные чаты

Telegram подготовил обновления, среди которых возможность создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, также мессенджер позволил привязывать к чатам несколько коллекционных публичных имен и запустил новые эмодзи.

"Чтобы было удобнее следить за потоком информации в беседах, администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений", - сообщает Telegram.

Подписчикам Premium стала доступна расшифровка голосовых сообщений. "Начиная с этого обновления Premium-пользователи смогут так же мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений", - подчеркивает Telegram.

К обновлению также подготовлены 12 новых официальных наборов эмодзи, а к чатам и аккаунтам теперь можно привязать несколько коллекционных публичных имен.

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Версия на азербайджанском языке "Telegram" 200 və ya daha çox istifadəçidən ibarət qruplarda ayrıca çatlar yaratmağa icazə verib

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