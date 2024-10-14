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Telegram откроет офис в Казахстане

Telegram откроет офис в Казахстане В Казахстане откроется офис Telegram.
ИКТ
14 октября 2024 г. 11:04
Telegram откроет офис в Казахстане

В Казахстане откроется офис Telegram.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.

"Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса - важный шаг для повышения контроля над контентом", - отметил министр.

Он напомнил, что по законодательству республики все интернет-платформы мессенджеров должны иметь представителя в Казахстане.

"Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов", - констатировал он.

По словам министра, ведомство продолжит работу с международными партнёрами для создания надежной инфраструктуры, которая обеспечит безопасность казахстанцев на цифровых платформах.

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