Telegram предоставил ограниченный доступ к тестовой версии своего блокчейна

Некоторые российские и иностранные команды, которые занимаются блокчейном, получили доступ к блокчейн-платформе Telegram TON.

Как передает Report, об этом сообщили газете «Ведомости» три человека, у которых есть этот доступ.

Они уточнили, что могут установить ноду блокчейн-сети TON. Первые тесты показали «крайне высокую скорость трансакций». Еще один собеседник газеты уточнил, что «тестирование позволит изучить свойства и готовность сети, какие трансакции и с какой скоростью она сможет проводить».

Других подробностей о работе платформы нет.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network была описана в инвестиционном проспекте мессенджера перед ICO, в рамках которого компании Павла Дурова удалось привлечь $1,7 млрд. Сроки ее запуска уже не раз переносились. Изначально запуск тестового варианта TON планировался на второй квартал 2018 года.

В июле было объявлено о запуске Telegram Passport — первом этапе внедрения TON. Программа позволяет пользователям мессенджера загружать свои документы для дальнейшей авторизации на различных сайтах и сервисах. Эти данные позднее будут перемещены в единое распределительное облако, а их владельцы смогут пользоваться криптовалютой Gram.