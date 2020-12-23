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Telegram добавил важную функцию

Telegram добавил важную функцию Мессенджер Telegram добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой чатов, говорится в сообщении мессенджера
ИКТ
23 декабря 2020 г. 23:44
Telegram добавил важную функцию

Мессенджер Telegram добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой чатов, говорится в сообщении мессенджера.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Эволюция групп продолжается. Сегодня, в 12-м обновлении Telegram за 2020 год, мы представляем голосовые чаты - аудиоконференции нового типа, к которым участники группы могут подключаться в любой момент. В любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской - текст и голос будут органично дополнять друг друга в едином пространстве", - говорится в сообщении.

В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт всегда. "Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений. А в голосовых чатах крупных сообществ могут завязаться неожиданные знакомства. В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать — как к разговору коллег в соседнем кабинете", - отмечают разработчики.

Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений, в этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто. Помимо этого в Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате.

Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки – например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию, без необходимости сохранять её и загружать заново. Обновления и загрузка стикеров стали проводиться быстрее, во время их загрузки видны переливающиеся силуэты.

Голосовой помощник Siri получил навык зачитывания новых сообщений из Telegram в наушники пользователей iOS. Для этого в настройках устройства необходимо включить "Зачитывать сообщения" в разделе "Оповещения".

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