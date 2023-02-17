TEKNOFEST перенесли из-за землетрясения

Фестиваль аэрокосмической техники и технологий TEKNOFEST, который должен был состояться в Измире, Турция, 16-19 марта, перенесен.
Как сообщает Report, об этом отмечается на странице TEKNOFEST в
Точная дата технологического праздника не сообщается.
16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız— TEKNOFEST (@teknofest)
#TEKNOFESTİZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Milletimize tekrardan başsağlığı diliyoruz.
#BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/c0bw6B4qq9 February 16, 2023