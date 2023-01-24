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Технопарк Агентства инноваций и цифрового развития приступил к приему резидентов

Технопарк Агентства инноваций и цифрового развития приступил к приему резидентов Объявлен прием резидентов в технопарк Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.
ИКТ
24 января 2023 г. 11:06
Технопарк Агентства инноваций и цифрового развития приступил к приему резидентов

Объявлен прием резидентов в технопарк Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Напомним, что резиденты технопарков в течение 10 лет будут пользоваться налоговыми льготами. Работникам технопарков, задействованным в сфере ИКТ, предоставляются льготы по налогу на прибыль. Так, до 2026 года они будут выплачивать налог в размере 5% от части дохода, превышающей 8 тыс. манатов, а после 2026 года в течение 7 лет будут выплачивать налог в размере 5% от дохода.

Желающие стать резидентами могут направить заполненный бланк заявки и другие документы на электронную почту: [email protected]

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Версия на азербайджанском языке İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin texnoparkı rezident qəbuluna başlayıb

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