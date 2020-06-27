​Технология 5G в Азербайджане не применяется - ОФИЦИАЛЬНО

Во время пандемии звучат мнения, что технология 5G вызывает распространение COVID-19 в мире, в том числе и Азербайджане.

Об этом сообщили Report из Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Отметим, что 5G - это новая интернет-технология пятого поколения. Эта технология предоставляет пользователям супербыстрый и бесперебойный интернет.

Таким образом, радиочастоты, используемые в технологии 5G, находятся в неионизирующем радиочастотном спектре. Влияние неионизирующих радиочастот на здоровье человека регулярно изучается международными организациями.

Было отмечено, что технология 5G не используется в Азербайджанской Республике.

Совсем недавно 5G был опробован в качестве пилотного проекта на короткий срок в Баку в рамках «Bakutel-2019».