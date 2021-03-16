Технологические компании Китая тестируют программу для обхода новых правил Apple

Китайские технологические гиганты - компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, и телекоммуникационный холдинг Tencent - испытывают программу под названием CAID для возможного обхода новых правил конфиденциальности американской корпорации Apple.
Как передает Report, об этом сообщает во вторник газета
По информации издания, в ближайшие недели Apple обновит программное обеспечение в своих смартфонах, в результате чего приложения, которые могут отслеживать поведение пользователей в интернете, должны будут для этого запрашивать у них разрешение. До сих пор приложения могли использовать систему Apple IDFA (The Identifier for Advertisers - "Идентификатор для рекламных компаний"), чтобы видеть, когда пользователи нажимают на рекламу и какие приложения загружают. Ожидается, что большинство пользователей откажутся от отслеживания, и это может обернуться потерей миллиардов долларов для индустрии онлайн-рекламы.
"Условия и правила [в магазине приложений] App Store в равной степени распространяются на всех разработчиков по всему миру, включая Apple, и мы твердо убеждены в том, что перед отслеживанием [действий] пользователей следует спрашивать их разрешения, - заявили в корпорации. - Приложения, игнорирующие выбор пользователя, будут отклонены".
В ответ на это Китайская рекламная ассоциация (China Advertising Association, САА), в которую входят рекламодатели, консалтинговые, исследовательские организации - всего около 2 тыс. членов, - запустила новый способ отслеживания и идентификации пользователей iPhone под названием CAID, который тестируется сейчас технологическими компаниями и рекламодателями в стране, информирует Financial Times.
В документе, на который ссылается газета, высказывается предположение, что рекламодатели "могут использовать CAID в качестве замены, если система IDFA станет недоступной". Лица, осведомленные о происходящем в ByteDance и Tencent, подтвердили, что те тестируют программу, однако обе компании отказались от комментариев, говорится в статье.
В то же время в CAA заявили, что система CAID "не противоречит политике конфиденциальности Apple" и ассоциация "в настоящее время активно взаимодействует с американской корпорацией, а данное решение [CAID] официально еще не реализовано".