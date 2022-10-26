Тарифный совет принял решение в связи с интернет-услугами

На сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета рассмотрено обращение Государственной службы специальной связи и информационной безопасности в связи с тарифами на услуги интернета, специальную радиосвязь, использование оптоволоконной сети AzStateNet

На сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета рассмотрено обращение Государственной службы специальной связи и информационной безопасности в связи с тарифами на услуги интернета, специальную радиосвязь, использование оптоволоконной сети AzStateNet и др.

Как сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет, в обращении говорится о необходимости создания новых услуг для обеспечения государственных структур надежной связью и регулирования тарифов.

Предложенные тарифные изменения были приняты. Поскольку соответствующие услуги предоставляются только государственным органам, изменение тарифов не распространяется на население и хозяйствующие субъекты.