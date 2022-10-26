О нас

Тарифный совет принял решение в связи с интернет-услугами

Тарифный совет принял решение в связи с интернет-услугами На сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета рассмотрено обращение Государственной службы специальной связи и информационной безопасности в связи с тарифами на услуги интернета, специальную радиосвязь, использование оптоволоконной сети AzStateNet
ИКТ
26 октября 2022 г. 17:40
Тарифный совет принял решение в связи с интернет-услугами

На сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета рассмотрено обращение Государственной службы специальной связи и информационной безопасности в связи с тарифами на услуги интернета, специальную радиосвязь, использование оптоволоконной сети AzStateNet и др.

Как сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет, в обращении говорится о необходимости создания новых услуг для обеспечения государственных структур надежной связью и регулирования тарифов.

Предложенные тарифные изменения были приняты. Поскольку соответствующие услуги предоставляются только государственным органам, изменение тарифов не распространяется на население и хозяйствующие субъекты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tarif Şurası internet və xüsusi radiorabitə tarifləri ilə bağlı qərar qəbul edib

Самое важное

Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi