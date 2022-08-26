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Тарифный совет лишен полномочий по принятию решений о радиочастотах

Тарифный совет лишен полномочий по принятию решений о радиочастотах Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 августа 2005 года "О применении закона "О телекоммуникациях". Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ. Согласно документу, полномочия по принятию реш
ИКТ
26 августа 2022 г. 15:56
Тарифный совет лишен полномочий по принятию решений о радиочастотах
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 августа 2005 года "О применении закона "О телекоммуникациях".
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно документу, полномочия по принятию решений о радиочастотах переданы от Тарифного совета Министерству цифрового развития и транспорта. Но эти решения должны быть согласованы с Министерством экономики и Министерством финансов.
Тарифный совет же будет принимать решения по телекоммуникационным услугам.

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Версия на азербайджанском языке Tarif Şurasının radiotezliklərlə bağlı səlahiyyəti ləğv edilib

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