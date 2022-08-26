Тарифный совет лишен полномочий по принятию решений о радиочастотах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 августа 2005 года "О применении закона "О телекоммуникациях". Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ. Согласно документу, полномочия по принятию реш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 августа 2005 года "О применении закона "О телекоммуникациях".

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно документу, полномочия по принятию решений о радиочастотах переданы от Тарифного совета Министерству цифрового развития и транспорта. Но эти решения должны быть согласованы с Министерством экономики и Министерством финансов.

Тарифный совет же будет принимать решения по телекоммуникационным услугам.