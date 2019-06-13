Тарифы на роуминг между Азербайджаном и странами ЕС могут быть снижены

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Между странами ЕС и Азербайджаном могут быть снижены тарифы на роуминг.

Как сообщает Report, об этом сегодня на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

"Начата работа по снижению тарифов на роуминг и совместным усилиям по борьбе с кибербезопасностью. Проходящий сегодня форум в очередной раз свидетельствует о развитии нашего сотрудничества", - заявил Й. Хан.

В 2017 году плата за роуминг на территории Евросоюза была отменена. В ЕС также заявили, что планируют отменить тарифы роуминга со странами Восточного партнерства.