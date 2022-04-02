Таможенники из Азербайджана и Туркменистана обменялись опытом в сфере цифровизации

Обмен опытом в сфере цифровизации таможенного дела стал основной темой прошедшей в онлайн-формате рабочей встречи работников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и представителями Государственной таможенной службы Туркменистан

Обмен опытом в сфере цифровизации таможенного дела стал основной темой прошедшей в онлайн-формате рабочей встречи работников Государственного таможенного комитета Азербайджана и представителями Государственной таможенной службы Туркменистана, сообщает Report.

Встреча стала возможна благодаря Соглашению между таможенными органами двух стран о сотрудничестве и взаимной помощи. Коллеги обсудили практику использования электронных таможенных технологий в морских портах, а также внедрение механизма "Единое окно" в Азербайджане.

Азербайджанские таможенники поделились информацией о проводимых в таможенной системе страны реформах, внедрении в работу информационных технологий и электронных услуг. Были представлены проекты "Зеленый коридор" и "Электронное окно".

Помимо представителей таможни во встрече от туркменской стороны также приняли участие представители министерств и ведомств, которые задействованы в реализации проекта "Единое окно для экспортно-импортных операций".