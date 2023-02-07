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Тамерлан Тагиев: В регионах будет проходить подготовка ИТ-специалистов

Тамерлан Тагиев: В регионах будет проходить подготовка ИТ-специалистов Одной из целей стартовавшего сегодня проекта IT Hub Azerbaijan является подготовка в регионах людей, обладающих знаниями и навыками в области ИТ.
ИКТ
7 февраля 2023 г. 12:16
Тамерлан Тагиев: В регионах будет проходить подготовка ИТ-специалистов

Одной из целей стартовавшего сегодня проекта IT Hub Azerbaijan является подготовка в регионах людей, обладающих знаниями и навыками в области ИТ.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) Министерства экономики Тамерлан Тагиев на открытии проекта IT Hub Azerbaijan.

Он сказал, что они сотрудничают в этом проекте с Европейским банком реконструкции и развития и компанией StrategEast:

"В рамках проекта молодые люди в Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране, Ширване, Мингячевире и Нахчыване смогут приобрести знания и навыки в области ИТ. Они будут проходить тренинги в международных и известных компаниях, а прошедшие отбор студенты будут приняты на работу в международные ИТ-компании. Эти студенты останутся в Азербайджане и будут работать в действующих на международном уровне компаниях".

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Версия на азербайджанском языке Tamerlan Tağıyev: “Regionlarda İT bilik və bacarıqlara malik insanlar yetişdiriləcək”

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