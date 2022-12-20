Таир Миркишили: Азербайджан станет самой благоприятной страной региона в плане налогов для ИКТ

Согласно принятым сегодня законам, Азербайджан станет самой благоприятной страной в регионе в плане налогов в секторе ИКТ.

Согласно принятым сегодня законам, Азербайджан станет самой благоприятной страной в регионе в плане налогов в секторе ИКТ.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на состоявшемся сегодня пленарном заседании парламента.

По его словам, освобождение от налогообложения в секторе ИКТ применяется не только в Азербайджане, но и в других странах: "Например, в Украине применяет налог 0%, а в Грузии и России - 1%".

Депутат также добавил, что область ИКТ обладает мультипликационным эффектом: "Один ИТ-специалист создает 4 рабочих места. Это единственная сфера экономики, которая дает такой высокий эффект».