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Таир Миркишили: Азербайджан станет самой благоприятной страной региона в плане налогов для ИКТ

Таир Миркишили: Азербайджан станет самой благоприятной страной региона в плане налогов для ИКТ Согласно принятым сегодня законам, Азербайджан станет самой благоприятной страной в регионе в плане налогов в секторе ИКТ.
ИКТ
20 декабря 2022 г. 14:56
Таир Миркишили: Азербайджан станет самой благоприятной страной региона в плане налогов для ИКТ

Согласно принятым сегодня законам, Азербайджан станет самой благоприятной страной в регионе в плане налогов в секторе ИКТ.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на состоявшемся сегодня пленарном заседании парламента.

По его словам, освобождение от налогообложения в секторе ИКТ применяется не только в Азербайджане, но и в других странах: "Например, в Украине применяет налог 0%, а в Грузии и России - 1%".

Депутат также добавил, что область ИКТ обладает мультипликационным эффектом: "Один ИТ-специалист создает 4 рабочих места. Это единственная сфера экономики, которая дает такой высокий эффект».

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Версия на английском языке Tahir Mirkishili: Azerbaijan will have most favorable tax environment in ICT among region countries
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Azərbaycan regionda İKT sahəsində ən əlverişli vergi mühitinə sahib ölkə olacaq"

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