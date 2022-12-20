Таир Миркишили: Азербайджан нуждается в 20 тысячах специалистах в сфере ИКТ

Азербайджан сегодня нуждается почти в 20 тысячах специалистах в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Азербайджан сегодня нуждается почти в 20 тысячах специалистах в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как передает Report, об этом на заседании парламента заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"И это несмотря на то, что ежегодно в стране готовят 3,5 тысяч специалистов в области ИКТ с зарплатой выше 1200 манатов", - добавил он.

Кроме того, по словам депутата, доля сектора ИКТ в ВВП составляет 1,8%, и каждый год в стране производится ИКТ-продукция на сумму 25 млрд манатов.