Свыше 800 кибератак в госсекторе отразили в Азербайджане в этом году

В январе-сентябре текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 871 индикатор компрометации (Indicator of Compromise, IoC), свидетельствующий о кибератаках на электронные системы госструктур.

В январе-сентябре текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 871 индикатор компрометации (Indicator of Compromise, IoC), свидетельствующий о кибератаках на электронные системы госструктур.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В ведомстве отметили, что за три квартала текущего года 322 кибератаки были предотвращены на основе данных, зафиксированных самой Госслужбой, еще 549 - на основе сведений, поступивших от госструктур, подвергнувшихся этим кибератакам.

Кроме того, Госслужба предотвратила использование на территории страны 65 сайтов в национальной доменной зоне, которые выдавались за сайты, связанные с государственными учреждениями.