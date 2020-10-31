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Суд в США временно заблокировал запрет властей страны на работу TikTok

Суд в США временно заблокировал запрет властей страны на работу TikTok Ранее минторговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране
ИКТ
31 октября 2020 г. 11:57
Суд в США временно заблокировал запрет властей страны на работу TikTok

Федеральный суд восточного округа штата Пенсильвания принял решение временно заблокировать решение министерства торговли США о запрете использования приложения TikTok с 12 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на постановление суда.

Как пишет издание, истцами по этому делу выступили три блогера из TikTok. Они утверждали, что в случае запрета соцсети они потеряют доступ к "профессиональным возможностям, которые предоставляет TikTok". В результате суд удовлетворил их иск.

Ранее минторговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.

В конце сентября суд в Вашингтоне частично удовлетворил ходатайство о приостановке указа о запрете на скачивание TikTok. Представители минюста обратились с контрходатайством в апелляционный суд столичного округа и опротестовали решение суда.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

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