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Суд в США временно снял запрет властей на инвестиции в Xiaomi

Суд в США временно снял запрет властей на инвестиции в Xiaomi Решение о внесении технологического гиганта в черный список названо "глубоко ошибочным"
ИКТ
13 марта 2021 г. 09:34
Суд в США временно снял запрет властей на инвестиции в Xiaomi

Суд в Вашингтоне временно заблокировал исполнение запрета американских властей на инвестиции в китайскую компанию Xiaomi, назвав решение о внесении технологического гиганта в черный список "глубоко ошибочным".

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Xiaomi - это публичная компания, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется независимым советом и держателями контрольных пакетов акций. Она <...> не связана с лицами, находящимися под контролем КНР или ее спецслужб", - приводит издание слова федерального судьи Рудольфа Контрераса.

Компания в свою очередь заявила, что удовлетворена судебным решением и намерена добиваться окончательной отмены запрета. Как сообщает газета, Пентагон пока не прокомментировал данную информацию.

Напомним, что в январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, в числе которых Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) и один из крупнейших в Китае производителей смартфонов - компания Xiaomi.

Изначально список был составлен и направлен в Конгресс США в июне прошлого года. Тогда в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei. Позднее перечень несколько раз пополнялся. Список составляется в соответствии с требованием закона, принятого в США в 1999 году. Само попадание в перечень не влечет за собой автоматическое введение санкций, однако, согласно упомянутому закону, американский президент может ввести рестрикции в отношении компаний, присутствующих в нем.

На находящиеся в списке компании распространяется действие подписанного ранее экс-президентом США Дональдом Трампом указа о запрете американских инвестиций в китайские компании, связанные, как полагают в Вашингтоне, с Вооруженными силами КНР. Как поясняет агентство Reuters, согласно этому документу, от активов находящихся в списке фирм американские инвесторы должны избавиться к 11 ноября текущего года.

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