Студенты Miniboss Business School Baku победили в чемпионате мира по стартапам

18:39

Студенты Miniboss Business School Baku заняли первое место на Чемпионате мира по стартапам среди детей и подростков 6-17 лет в категории SAGE (Стартапы для развития глобальной среды), который проходил в Стамбуле с 29 июня по 2 июля.

Как сообщает Report, в мероприятии с участием представителей более 20 стран команда Chaykhor заняла первое место, показав наивысший результат и выйдя в суперфинал.

Команда опередила 23 команды по пяти критериям (инновативность, прибыльность, масштаб проекта, освещение в медиа, ответ на вопрос жюри).

Отметим, что все команды представлены в категориях SAGE - стартапы для развития глобальной среды и SIFE - стартапы в инновационном свободном предпринимательстве.

Азербайджанский проект AzBathty занял второе место в категории стартапов в инновационном свободном предпринимательстве, а в категории стартапов для развития глобальной среды команды Sketchio и Ecoleaf заняли третье место.

Еще три бизнес-проекта команд Meyvali, Dill Buzz и Kharı Touch были удостоены специальной золотой награды в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития.

Учредитель Miniboss Business School в Азербайджане Нармина Гасанова во второй раз была удостоена звания "Лучший франчайзинговый владелец года".

Среди других директоров филиалов сертификатом "Директор года" награждена Алина Халафова, отличившаяся эффективным управлением представительства на протяжении всего года.



Преподаватель школы Miniboss Biznes Улькер Ахмедова была награждена сертификатом наряду с преподавателями других направлений за отличия в педагогической деятельности.



Miniboss Business School - единственная школа на мировом рынке, имеющая 70 филиалов в 27 странах, использующих инновационные бизнес-методологии. Образовательное учреждение предоставляет широкие возможности для раскрытия полного предпринимательского потенциала и сильных лидерских качеств детей 6-17 лет по уникальной методике. Международная образовательная сеть Miniboss Business School, организует STARTUP форум, национальные и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.