Студенты группы SABAH пройдут стажировку в Azercell

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom провел встречу со студентами, принятыми в Летнюю студенческую программу стажировки 2017 года.

Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

На мероприятии наряду с победителями программы приняли участие сотрудники компании Azercell, будущие менторы практикантов, а также представители групп SABAH министерства образования. Цель встречи заключалась в демонстрации студентам планов и программы стажировки, а также в предоставлении молодежи определенных рекомендаций для достижения успеха в своей дальнейшей карьере.

Напомним, что в рамках меморандума, впервые подписанного между группами SABAH министерства образования и ООО Azercell Telekom, Летняя студенческая программа стажировки Azercell также охватила выпускников и студентов групп SABAH. 10 студентов из групп SABAH, в целом же 29 студентов из различных высших учебных заведений Азербайджана, получили право на участие в Летней студенческой программе стажировки.

Для информации отметим, что Летняя студенческая программа стажировки в Azercell предоставляет студентам возможность применить полученные в университете теоретические знания в реальной рабочей обстановке. В рамках программы молодежь, избранная поэтапно, работая в компании, получает возможность приобрести практические навыки. Кроме этого, студенты, получая знания непосредственно в телекоммуникационной отрасли, принимают участие в интересных и ответственных проектах. Таким образом, эта программа способствует дальнейшему развитию карьеры молодежи. В рамках программы Azercell, проводимой с 2008 года по настоящее время, прошли стажировку 112 студентов, 17 из которых обеспечены работой в компании.