Строительство Транс-Каспийской волоконно-оптической кабельной линии переходит на следующий этап реализации

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В рамках проекта Транс-Каспийской кабельной линии, направленного на создание первой волоконно-оптической линии связи между Азербайджаном и Казахстаном, успешно завершён важный этап по подготовке к строительству. Компании AzerTelecom и Kazakhtelecom, реализующие данный проект, объявили об успешном завершении проектного исследования (Desktop Study), включающего предварительный инженерный анализ морской среды и потенциального маршрута прокладки кабеля, который знаменует начало предстоящих работ по укладке подводной линии связи.

Итоговый отчет по результатам проектного исследования включает детальный анализ морских карт, состояния морского дна, экологических факторов и потенциальных рисков вдоль предполагаемого маршрута. Документ также содержит ключевые данные, необходимые для реализации следующих этапов проекта, включающих исследование морского дна и проектирования маршрута кабеля.

Американская компания Pioneer Consulting обеспечивает техническое сопровождение и консультационную поддержку в рамках проекта, гарантируя соответствие всех этапов и результатов работ лучшим отраслевым практикам и международным стандартам. В частности, в ходе проектного исследования компания проанализировала ключевые элементы проектирования и предоставила экспертные рекомендации, что сыграло важную роль в утверждении отчёта со стороны AzerTelecom и Kazakhtelecom.

Завершение этого этапа подтверждает, что предложенный маршрут волоконно-оптического кабеля соответствует международным инженерным стандартам, а также строгим требованиям по качеству и безопасности.

Как отметил Юсиф Джаббаров, председатель NEQSOL Holding, в состав которого входит ведущий магистральный интернет-провайдер Азербайджана AzerTelecom, проект Транс-Каспийской волоконно-оптической кабельной линии не только усилит цифровую связь и технологическое развитие региона, но и внесет вклад в региональное экономическое сотрудничество.

"Этот проект является ключевым компонентом нашей стратегической инициативы " Цифровой Шелковый Путь ", направленной на построение устойчивого цифрового будущего региона. Для достижения этой цели мы внедряем передовые международные решения для создания новой эры более быстрой, надежной и качественной связи между Азией и Европой", - добавил Ю. Джаббаров.

«В этом году мы подписали контракт на строительство Транскаспийского волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря и успешно завершили первую важную веху — этап Проектного Исследования. Следующий шаг включает морское исследование маршрута. Отрадно, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Со стороны Kazakhtelecom мы сформировали специальную рабочую группу, которая занимается исключительно этим уникальным по масштабу и значимости проектом», — заявил Нурлан Мейрманов, директор по стратегии и внешним активам Kazakhtelecom.

Дэйв Мари, руководитель проекта и директор по работе с клиентами компании Pioneer Consulting, отметил: «С января 2024 года наша команда оказывает поддержку в проектировании и процессе закупок в рамках Транскаспийской подводной кабельной системы. Для нас большая честь работать вместе с AzerTelecom и Kazakhtelecom над созданием столь важной, высокоскоростной и надёжной волоконно-оптической системы для региона».

Проект Транс-Каспийской кабельной линии связи предусматривает строительство волоконно-оптической кабельной линии протяженностью 380 км по дну Каспийского моря, соединяющей Сумгайыт (Азербайджан) и Актау (Казахстан). Это обеспечит передачу данных с высокой пропускной способностью и высокоскоростное интернет-соединение до 400 терабит/с. Завершение строительных работ запланировано на конец 2026 года.

О компании AzerTelecom

AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие сервисы. Компания является частью Azerconnect Group, входящей в состав NEQSOL Holding . AzerTelecom стремительно развивается на местном, региональном и международном уровне, а также внедряет передовые технологии и инновации, способствуя устойчивому развитию общества и сектора ИКТ.

О компании Kazakhtelecom

Kazakhtelecom — это крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, обладающая статусом национального оператора связи. Компания предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного интернета, цифрового телевидения, мобильной связи и другие телекоммуникационные услуги.

О компании Pioneer Consulting