Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Корпорация Microsoft объявила о прекращении работы специализирующегося на компьютерных играх стримингового сервиса Mixer.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Mixer.

Как только сервис остановит работу, пользователи смогут переместиться на платформу Facebook Gaming от компании Facebook.

Уточняется, что партнерам Mixer также присвоят статус Facebook Gaming, условия монетизации будут сохранены.

Такие перемены дадут стримерам Mixer возможность работать на более широкую аудиторию, а Facebook Gaming, в свою очередь, начнет более активно участвовать в связанных с Xbox проектах.