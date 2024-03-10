Stratolaunch успешно испытала новый гиперзвуковой аппарат

Частная американская компания Stratolaunch заявила что успешно провела испытание гиперзвукового аппарата Talon-A.

Частная американская компания Stratolaunch заявила, что успешно провела испытание гиперзвукового аппарата Talon-A.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, известно только, что аппарат развил скорость, близкую к 5 Махам. Другие характеристики полета не приводятся.

Испытания включали "безопасное спускание летательного аппарата с воздуха", зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду. "Сегодня был великий день для команды Stratolaunch. Я чрезвычайно горжусь их упорством в достижении цели", - говорится в заявлении президента компании Закари Кревора.

Господин Кревор отметил, что собранные данные будут ценными для клиентов. Компания надеется завершить разработку Talon-A в текущем году.

Аппарат поднял в воздух шестимоторным самолетом-носителем Roc. Talon-A завершил свой полет, спустившись в океан. Ожидается, что будущая версия будет способна приземляться для дальнейшего повторного использования.