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Stratolaunch успешно испытала новый гиперзвуковой аппарат

Stratolaunch успешно испытала новый гиперзвуковой аппарат Частная американская компания Stratolaunch заявила что успешно провела испытание гиперзвукового аппарата Talon-A.
ИКТ
10 марта 2024 г. 06:58
Stratolaunch успешно испытала новый гиперзвуковой аппарат

Частная американская компания Stratolaunch заявила, что успешно провела испытание гиперзвукового аппарата Talon-A.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, известно только, что аппарат развил скорость, близкую к 5 Махам. Другие характеристики полета не приводятся.

Испытания включали "безопасное спускание летательного аппарата с воздуха", зажигание двигателя, разгон, устойчивый набор высоты и контролируемую посадку на воду. "Сегодня был великий день для команды Stratolaunch. Я чрезвычайно горжусь их упорством в достижении цели", - говорится в заявлении президента компании Закари Кревора.

Господин Кревор отметил, что собранные данные будут ценными для клиентов. Компания надеется завершить разработку Talon-A в текущем году.

Аппарат поднял в воздух шестимоторным самолетом-носителем Roc. Talon-A завершил свой полет, спустившись в океан. Ожидается, что будущая версия будет способна приземляться для дальнейшего повторного использования.

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