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Страны Юго-Восточной Азии разрабатывают принципы управления и этики ИИ

Страны Юго-Восточной Азии разрабатывают принципы управления и этики ИИ Страны Юго-Восточной Азии разрабатывают руководящие принципы управления и этики для искусственного интеллекта (ИИ)
ИКТ
16 июня 2023 г. 14:30
Страны Юго-Восточной Азии разрабатывают принципы управления и этики ИИ

Страны Юго-Восточной Азии разрабатывают руководящие принципы управления и этики для искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Министры из 10 стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в феврале договорились о необходимости разработки "руководства по ИИ" для региона, но подробности обсуждений не сообщались.

Теперь же руководство АСЕАН по управлению и этике ИИ формируется, в нем будет предпринята попытка сбалансировать экономические преимущества технологии с ее многочисленными рисками.

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