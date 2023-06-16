Страны Юго-Восточной Азии разрабатывают принципы управления и этики ИИ

Страны Юго-Восточной Азии разрабатывают руководящие принципы управления и этики для искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.
Министры из 10 стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в феврале договорились о необходимости разработки "руководства по ИИ" для региона, но подробности обсуждений не сообщались.
Теперь же руководство АСЕАН по управлению и этике ИИ формируется, в нем будет предпринята попытка сбалансировать экономические преимущества технологии с ее многочисленными рисками.