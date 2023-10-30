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Страны G7 согласовали принципы для разработчиков искусственного интеллекта

Страны G7 согласовали принципы для разработчиков искусственного интеллекта Страны G7 согласовали общие принципы, которым должны следовать разработчики искусственного интеллекта (ИИ), включая внедрение системы маркировки созданного при его помощи контента.
ИКТ
30 октября 2023 г. 14:51
Страны G7 согласовали принципы для разработчиков искусственного интеллекта

Страны G7 согласовали общие принципы, которым должны следовать разработчики искусственного интеллекта (ИИ), включая внедрение системы маркировки созданного при его помощи контента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры стран "семерки" опубликовали на этот счет заявление, также МИД Японии распространил отдельный документ с перечислением 11 принципов.

"Мы, лидеры G7, подчеркиваем инновационные возможности и потенциал продвинутых систем искусственного интеллекта. Мы также признаем необходимость управления рисками и защиты отдельных лиц, общества и наших общих принципов, включая верховенство права и демократические ценности", - говорится в заявлении лидеров.

Разработчики ИИ, как отмечается, должны инвестировать в создание систем контроля безопасности, отдавать приоритет изучению способов снижения "социальных рисков и рисков для безопасности", а также методов смягчения последствий таких рисков.

В заключение страны G7 призывают разработчиков содействовать созданию и принятию международных технических стандартов, а также внедрить меры защиты персональных данных и интеллектуальной собственности.

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Версия на английском языке G7 countries agree on principles for artificial intelligence developers

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